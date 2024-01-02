Бербок: Каждой ракетой Путин показывает, что хочет уничтожить украинцев, Patriot спасают

Глава МИД Германии осудила массированный ракетный обстрел Украины во второй день 2024 года

Анналена Бербок (Фото: Twitter)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на массированную ракетную атаку, которую совершила Россия утром 2 января, заявив, что с каждым таким обстрелом российский диктатор Владимир Путин демонстрирует свое желание уничтожить украинцев.

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"Каждая ракета Путина показывает, что хочет уничтожить Украину", – написала она.

Глава немецкого МИД добавила, что системы противовоздушной обороны Patriot и IRIS-T, которые западные союзники поставляют Украине, ежедневно спасают жизнь украинцев.

"Мы будем рядом с народом Украины до тех пор, пока он в этом будет нуждаться, пока не будет возможна повседневная жизнь без страха и террора", – резюмировала она.

2 января 2024 года Россия произвела очередной массированный обстрел Украины. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал".

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