Зеленський – Сунаку: За останні п'ять діб Росія запустила по Україні 500 ракет і дронів
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Великої Британії Ріші Сунаком, в якій розповів йому, що за останні п'ять днів Росія випустила по Україні щонайменше 500 ракет та дронів. Відповідне повідомлення глава держави опублікував у соцмережах.
"Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За п'ять останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет та дронів. Дякую за суттєвий і різнобічний внесок Великої Британії в міцність української ППО, зокрема радарами, передовими протидроновими системами та ракетами", – написав президент.
Політики обговорили продовження оборонної співпраці з наголосом на подальшому посиленні ППО та далекобійних спроможностей ЗСУ.
Також йшлося про безпекові гарантії для України, Формулу миру й підготовку до Глобального саміту миру.
- Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня 2024 року.
- Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".
- Також вибухи лунали у Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал". Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.
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