П'ятеро загиблих та 119 постраждалих. У ДСНС уточнили кількість постраждалих у Києві та Харкові

Станом на 16:00 надзвичайники продовжують ліквідовувати пожежі за двома адресами у Подільському районі Києва

Удар по Києву (Фото: ДСНС)

Станом на 16:00 2 січня внаслідок масованої атаки Росії по Україні загинули п'ятеро людей, ще 119 – постраждали. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"Загалом на даний час внаслідок атаки по Україні загинуло п'ятеро людей, ще 119 – постраждало", – йдеться в повідомленні.

Також станом на 16:00 підрозділи ДСНС ліквідовують пожежі за двома адресами в Подільському районі Києва.

Фото: ДСНС