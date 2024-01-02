П'ятеро загиблих та 119 постраждалих. У ДСНС уточнили кількість постраждалих у Києві та Харкові
Станом на 16:00 2 січня внаслідок масованої атаки Росії по Україні загинули п'ятеро людей, ще 119 – постраждали. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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"Загалом на даний час внаслідок атаки по Україні загинуло п'ятеро людей, ще 119 – постраждало", – йдеться в повідомленні.
Також станом на 16:00 підрозділи ДСНС ліквідовують пожежі за двома адресами в Подільському районі Києва.
У Харкові зараз тривають роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку. Під час масованого ракетного обстрілу на місцях було залучено понад 500 рятувальників та 111 одиниць техніки, додали у пресслужбі.
- Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні вранці 2 січня.
- Окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.
- Поліція уточнила, що Росія вдарила по Харкову балістичною ракетою типу "Іскандер-М".
- Також вибухи лунали в Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал". Головнокомандувач Збройних Сил України Залужний заявив, що усі 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" було збито системою протиповітряної оборони Patriot.
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