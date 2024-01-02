Пятеро погибших и 119 пострадавших. В ГСЧС уточнили количество жертв в Киеве и Харькове
По состоянию на 16:00 2 января в результате массированной атаки России по Украине погибли пять человек, еще 119 – пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"В общей сложности в настоящее время в результате атаки по Украине погибли пять человек, еще 119 – пострадали", – говорится в сообщении.
Также по состоянию на 16:00 подразделения ГСЧС ликвидируют пожары по двум адресам в Подольском районе Киева.
В Харькове сейчас ведутся работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома. В ходе массированного ракетного обстрела на местах было привлечено более 500 спасателей и 111 единиц техники, добавили в пресс-службе.
- Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.
- Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.
- Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".
- Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал". Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.
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