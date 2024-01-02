Пятеро погибших и 119 пострадавших. В ГСЧС уточнили количество жертв в Киеве и Харькове

По состоянию на 16:00 чрезвычайники продолжают ликвидировать пожары по двум адресам в Подольском районе Киева

Удар по Киеву (Фото: ГСЧС)

По состоянию на 16:00 2 января в результате массированной атаки России по Украине погибли пять человек, еще 119 – пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"В общей сложности в настоящее время в результате атаки по Украине погибли пять человек, еще 119 – пострадали", – говорится в сообщении.

Также по состоянию на 16:00 подразделения ГСЧС ликвидируют пожары по двум адресам в Подольском районе Киева.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС



В Харькове сейчас ведутся работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома. В ходе массированного ракетного обстрела на местах было привлечено более 500 спасателей и 111 единиц техники, добавили в пресс-службе.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал". Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также: Киев. Последствия российского ракетного удара – фото LIGA.net