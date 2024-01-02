Зеленский – Сунаку: За последние пять суток Россия запустила по Украине 500 ракет и дронов

Политики обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Риши Сунаком, в котором рассказал ему, что за последние пять дней Россия выпустила по Украине по меньшей мере 500 ракет и дронов. Соответствующее сообщение глава государства опубликовал в соцсетях.

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"Рассказал о продолжении российского воздушного террора против украинских городов. За пять последних суток враг выпустил по Украине по меньшей мере 500 ракет и дронов. Спасибо за существенный и разносторонний вклад Великобритании в прочность украинского ПВО, в частности, радарами, передовыми противодроновыми системами и ракетами", – написал президент.

Политики обсудили продолжение оборонного сотрудничества с упором на дальнейшее усиление ПВО и дальнобойных способностей ВСУ.

Речь также шла о гарантиях безопасности для Украины, Формуле мира и подготовке к Глобальному саммиту мира.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января 2024 года.

Оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Полиция уточнила, что Россия ударила по Харькову баллистической ракетой типа "Искандер-М".

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал". Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

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