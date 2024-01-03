НАТО заказывает "для своих" 1000 ракет Patriot с улучшенным самонаведением

Для обеспечения производства и поставок компания COMLOG намерена расширить европейские мощности для производства ракет GEM-T

ЗРК Patriot (Фото - НАТО)

Агентство НАТО по поддержке и закупкам заявило, что в интересах нескольких стран Альянса заключит контракт на поставку до 1000 ракет Patriot Guidance Enhanced.

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"Агентство НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) окажет поддержку коалиции стран, включая Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию, заключив контракт на общее количество до 1000 ракет с улучшенным наведением Patriot™ (GEM-T)", – говорится в сообщении.

В контракт будут включены тестирование обновленных компонентов систем, добавление новых поставщиков, испытательного оборудования и запасных частей для будущего обслуживания.

Агентство заключает контракт на производство и поставку с компаниями COMLOG, Raytheon и MBDA. Для обеспечения производства и поставок COMLOG намерена расширить европейские производственные мощности для ракет GEM-T.

В заявлении генерального управляющего NSPA Стейси Каммингс подчеркнуто, что совместный контракт в интересах нескольких стран НАТО позволяет добиться экономии за счет масштаба заказа, сокращения логистических издержек, использования проверенно эффективных решений и общей правовой базы.

2 января 2024 года Россия осуществила очередной массированный обстрел Украины. Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Залужный заявил, что все 10 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" были сбиты системой противовоздушной обороны Patriot.

После российской массированной атаки по Украине глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что системы ПВО Patriot и IRIS-T, которые западные союзники поставляют Украине, ежедневно спасают жизни украинцев.

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