Надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО. Кулеба: Очікуємо важливі рішення щодо ППО

Він зауважив, що союзникам є сенс мобілізувати всі сили для зміцнення української ППО вже зараз

Дмитро Кулеба (Фото: пресслужба МЗС)

Україна очікує від надзвичайного засідання Ради з НАТО ухвалення рішень партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони як сучасними системами, так і боєприпасами. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню Politico.

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"Перш за все ми очікуємо від зустрічі прискорення прийняття важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України. Як щодо сучасних систем, так і щодо їх боєприпасів. Ми глибоко вдячні всім нашим партнерам, які продовжують надавати Україні засоби для захисту її неба", – сказав міністр.

Оскільки нещодавні повітряні атаки РФ були спрямовані на виснаження оборонних ресурсів України, то Кулеба попросив союзників регулярно надсилати запаси.

За його словами, забезпечення регулярних постачань ракет для систем Patriots, IRIS-T, NASAMS та інших є пріоритетом, який "має бути виконаний сьогодні, не завтра".

Посадовець зауважив, що успішнішою є ППО України, то меншою є ймовірність того, що російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО.

"Загалом, нашим союзникам є сенс мобілізувати всі наявні сили для зміцнення ППО України вже зараз", – підсумував він.

29 грудня та 2 січня РФ здійснила масовані атаки по Україні: внаслідок ударів були десятки загиблих та постраждалих, також були руйнування.

3 січня 2024 року Кулеба повідомив, що НАТО підтримало запит України на проведення надзвичайного засідання Ради у відповідь на ці російські атаки. Згодом в Альянсі підтвердили, що засідання відбудеться 10 січня.

8 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші держави Євросоюзу надати більшу підтримку Україні, назвавши ту, яка вже запланована, недостатньою. Німеччина регулярно виділяє пакети військової допомоги для України, проте досі відмовляється передати далекобійні ракети Taurus.

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