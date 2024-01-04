Через російські атаки. У НАТО назвали дату засідання Ради з Україною

Засідання буде на рівні послів, раніше голова МЗС України повідомив, що серед тем буде посилення української ППО

Єнс Столтенберг (Фото: EPA)

Засідання Ради Україна – НАТО на рівні послів відбудеться 10 січня, повідомив речник Альянсу Ділан Вайт.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Засідання скличе генеральний секретар організації Єнс Столтенберг на прохання України після нещодавніх російських ракетних та дронових атак, повідомив представник НАТО.

Раніше, 3 січня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Північноатлантичний альянс підтримав запит України на проведення такого надзвичайного засідання Ради.

Посадовець написав, що однією з ключових тем на засіданні буде посилення протиповітряної оборони України.

Він назвав майбутнє засідання "важливим сигналом євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору".

Засідання Ради Україна – НАТО також проходило у липні 2023 року через ситуацію в Чорному морі: того місяця Росія вийшла з зернової угоди та масово атакувала українські порти.