Через російські атаки. У НАТО назвали дату засідання Ради з Україною
Засідання Ради Україна – НАТО на рівні послів відбудеться 10 січня, повідомив речник Альянсу Ділан Вайт.
Засідання скличе генеральний секретар організації Єнс Столтенберг на прохання України після нещодавніх російських ракетних та дронових атак, повідомив представник НАТО.
Раніше, 3 січня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Північноатлантичний альянс підтримав запит України на проведення такого надзвичайного засідання Ради.
Посадовець написав, що однією з ключових тем на засіданні буде посилення протиповітряної оборони України.
Він назвав майбутнє засідання "важливим сигналом євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору".
Засідання Ради Україна – НАТО також проходило у липні 2023 року через ситуацію в Чорному морі: того місяця Росія вийшла з зернової угоди та масово атакувала українські порти.
- 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні - протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Усього в Києві внаслідок удару окупантів загинули 30 осіб, 29 отримали поранення.
- Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 осіб.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".
Читайте також: Масований обстріл Києва. Світові представники: Важливо підтримати Україну, щоб зупинити Путіна