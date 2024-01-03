У відповідь на атаки РФ збирається надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО – Кулеба

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У відповідь на масовані ракетні та дронові атаки РФ Північноатлантичний альянс підтримав запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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За його словами, однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України.

"Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", – зауважив Кулеба.

У липні 2023 року Рада Україна-НАТО збиралася через ситуацію в Чорному морі: тоді РФ вийшла з зернової угоди та масово атакувала українські порти.

29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні - протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Усього в Києві внаслідок удару окупантів загинуло 30 людей, 29 отримали поранення.

Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 осіб.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".

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