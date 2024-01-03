У відповідь на атаки РФ збирається надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО – Кулеба
У відповідь на масовані ракетні та дронові атаки РФ Північноатлантичний альянс підтримав запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
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За його словами, однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України.
"Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", – зауважив Кулеба.
У липні 2023 року Рада Україна-НАТО збиралася через ситуацію в Чорному морі: тоді РФ вийшла з зернової угоди та масово атакувала українські порти.
- 29 грудня 2023 року РФ здійснила масовану атаку по Україні - протиповітряна оборона збила 87 російських ракет та 27 ударних безпілотників. Усього в Києві внаслідок удару окупантів загинуло 30 людей, 29 отримали поранення.
- Вранці 2 січня Росія здійснила масовану ракетну атаку по Україні. За даними ДСНС, унаслідок атаки загинули п'ятеро людей, постраждали 127 осіб.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".
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