В ответ на атаки РФ собирается чрезвычайное заседание Совета Украина-НАТО – Кулеба

Среди тем будет усиление ПВО

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В ответ на массированные ракетные и дроновые атаки РФ Североатлантический альянс поддержал запрос Украины на проведение чрезвычайного заседания Совета Украина-НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, одной из ключевых тем станет усиление противовоздушной обороны Украины.

"Важный сигнал евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора", – отметил Кулеба.

В июле 2023 года Совет Украина-НАТО собирался из-за ситуации в Черном море: тогда РФ вышла из зернового соглашения и массово атаковала украинские порты.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия осуществила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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