Масований обстріл Києва. Світові представники: Важливо підтримати Україну, щоб зупинити Путіна

Президентка Молдови Мая Санду засудила російський ракетний удар по Києву та заявила, що країна стоїть на боці України

Київ, наслідки удару (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Російські окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Представники низки країн прокоментували дії російської армії, зокрема посол США в Україні Бріджит Брінк наголосила на вважливості підтримки України із метою зупинити російського диктатора Володимира Путіна. Про це вона написала у себе в X (колишній Twitter).

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Брінк засудила дії російського диктатора та наголосила на підтримці України.

"Сьогодні вранці в Києві лунали гучні вибухи. Надзвичайно важливо підтримати Україну зараз, щоб зупинити Путіна", – написала вона.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс написав, що російська армія принесла ще більше смертей та руйнувань країні "у цей святковий сезон".

"Коли вони [росіяни] зрозуміють, що це лише зміцнює рішучість українців захищати свою землю і свободу? Велика Британія підтримує Україну", – наголосив він.

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Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна рішуче засуджує агресію Росії й стоїть на боці України. На її думку, безперервна міжнародна підтримка має вирішальне значення для захисту українського суверенітету та населення.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Путін посилює терор проти України, та закликав збільшити військову та фінансову допомогу Києву.

Росія здійснила масовану ракетну атаку в Україні вранці 2 січня. Окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Внаслідок удару, п'ять районів Києва та два райони Київської області мають проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що окупанти били по цивільній інфраструктурі під час масованого удару вранці 2 січня.

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