Кулеба заявив, що Путін посилює терор проти України, та озвучив п'ять кроків для Заходу

Кулеба озвучив п'ять кроків, які міжнародна спільнота може зробити зараз для допомоги Україні

Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що диктатор Володимир Путін посилює терор проти України, та закликав збільшити військову та фінансову допомогу Києву. Про це він написав у X (Twitter).

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За його словами, вранці 2 січня був уже другий масований ракетний удар за чотири дні.

Він зазначив, що Україна чекає на засудження атаки від партнерів та реальних дій.

Кулеба назвав шлях кроків, які можна зробити для допомоги Україні вже сьогодні:

— прискорення постачання додаткових систем протиповітряної оборони та боєприпасів;

— забезпечення України бойовими дронами всіх типів;

— передача Україні ракет далекого радіусу дії понад 300 км;

— схвалення використання заморожених російських активів для допомоги Україні;

— ізолювати російських дипломатів у міжнародних організаціях та столицях.

"Терористичний режим у Москві має усвідомити, що міжнародне співтовариство не закриватиме очі на вбивства мирних жителів та руйнування цивільної інфраструктури в Україні", — заявив глава відомства.

Росія здійснила масовану ракетну атаку в Україні вранці 2 січня.

Зокрема, окупанти масовано атакували Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" – є руйнування та постраждалі, виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

Також окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову: мер повідомив про кілька прильотів у центрі міста в районах житлової забудови, є постраждалі.

П'ять районів Києва та два райони Київської області мають проблеми з електропостачанням через російські ракети. Світло зникло в частині будинків у Шевченківському, Святошинському, Голосіївському, Подільському та Оболонському районах столиці України, а також у Бучанському та Вишгородському районах Київської області.

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