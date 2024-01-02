Кулеба заявил, что Путин усиливает террор против Украины, и озвучил пять шагов для Запада

Кулеба озвучил пять шагов, которые международное сообщество может сделать сейчас для помощи Украине

Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что диктатор Владимир Путин усиливает террор против Украины, и призвал увеличить военную и финансовую помощь Киеву. Об этом он написал в X (Twitter).

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По его словам, утром 2 января был уже второй массированный ракетный удар за четыре дня.

Он отметил, что Украина ждет осуждения атаки от партнеров и реальных действий.

Кулеба назвал путь шагов, которые можно предпринять для помощи Украине уже сегодня:

— ускорение поставок дополнительных систем противовоздушной обороны и боеприпасов;

— обеспечение Украины боевыми дронами всех типов;

— передача Украине ракет дальнего радиуса действия более 300 км;

— одобрение использования замороженных российских активов для помощи Украине;

— изолировать российских дипломатов в международных организациях и столицах.

"Террористический режим в Москве должен осознать, что международное сообщество не будет закрывать глаза на убийства мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Украине", — заявил глава ведомства.

Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине утром 2 января.

В частности, оккупанты массированно атаковали Киев аэробаллистическими ракетами "Кинжал" – есть разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

Также оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову: мэр сообщил о нескольких прилетах в центре города в районах жилой застройки, есть пострадавшие.

Пять районов Киева и два района Киевской области имеют проблемы с электроснабжением из-за российских ракет. Свет исчез в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы Украины, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

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