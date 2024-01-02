Обстрел Киева. Мировые представители: Важно поддержать Украину, чтобы остановить Путина

Президент Молдовы Майя Санду осудила российский ракетный удар по Киеву и заявила, что страна стоит на стороне Украины

Киев, последствия удара (Фото: Валентина Полищук / LIGA.net)

Российские оккупанты массированно атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал". Представители ряда стран прокомментировали действия российской армии, в частности посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула важность поддержки Украины с целью остановить российского диктатора Владимира Путина. Об этом она написала у себя в X (бывший Twitter).

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Бринк осудила действия российского диктатора и подчеркнула поддержку Украины.

"Сегодня утром в Киеве раздавались громкие взрывы. Чрезвычайно важно поддержать Украину сейчас, чтобы остановить Путина", – написала она.

Посол Великобритании в Украине Мартин Гаррис написал, что российская армия принесла еще больше смертей и разрушений стране "в этот праздничный сезон".

"Когда они [россияне] поймут, что это лишь укрепляет решимость украинцев защищать свою землю и свободу? Великобритания поддерживает Украину", – подчеркнул он.

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Президент Молдовы Мая Санду заявила, что страна решительно осуждает агрессию России и стоит на стороне Украины. По ее мнению, непрекращающаяся международная поддержка имеет решающее значение для защиты украинского суверенитета и населения.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Путин усиливает террор против Украины и призвал увеличить военную и финансовую помощь Киеву.

Россия совершила массированную ракетную атаку в Украине утром 2 января. Оккупанты массированно атаковали Киев аэробалистическими ракетами "Кинжал" – разрушения и пострадавшие, возникли проблемы со светом и водоснабжением.

В результате удара пять районов Киева и два района Киевской области имеют проблемы с электроснабжением через российские ракеты. Свет исчез в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах столицы Украины, а также в Бучанском и Вышгородском районах Киевской области.

Премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что оккупанты били по гражданской инфраструктуре во время массированного удара утром 2 января.

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