Шмигаль назвав цілі ракетного удару росіян: Били по цивільній інфраструктурі

Шмигаль заявив, що основний удар окупантів припав на Київську та Харківську області

Денис Шмигаль (Фото: ОП)

Російські окупанти били по цивільній інфраструктурі під час масованого удару вранці 2 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, атаку ворога було спрямовано на цивільну інфраструктуру.

Спочатку росіяни запустили дрони-камікадзе, а потім били ракетами чотири години.

Основний удар припав на Київську та Харківську області.

Енергетики, рятувальники, медики, поліціянти та всі служби працюють на місцях.

Хроніку атаки по Україні вранці 2 січня можна прочитати за посиланням.

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У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 із 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Унаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де навчався Степан Бандера.

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