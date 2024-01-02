Шмигаль назвав цілі ракетного удару росіян: Били по цивільній інфраструктурі
Російські окупанти били по цивільній інфраструктурі під час масованого удару вранці 2 січня. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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За його словами, атаку ворога було спрямовано на цивільну інфраструктуру.
Спочатку росіяни запустили дрони-камікадзе, а потім били ракетами чотири години.
Основний удар припав на Київську та Харківську області.
Енергетики, рятувальники, медики, поліціянти та всі служби працюють на місцях.
Хроніку атаки по Україні вранці 2 січня можна прочитати за посиланням.
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- У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 із 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.
- Унаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де навчався Степан Бандера.
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