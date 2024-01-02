Шмыгаль назвал цели ракетного удара россиян: Били по гражданской инфраструктуре

Шмыгаль заявил, что основной удар оккупантов пришелся на Киевскую и Харьковскую области

Денис Шмыгаль (Фото: ОП)

Российские оккупанты били по гражданской инфраструктуре во время массированного удара утром 2 января. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, атака врага была направлена на гражданскую инфраструктуру.

Сначала россияне запустили дроны-камикадзе, а потом били ракетами четыре часа.

Основной удар пришелся на Киевскую и Харьковскую области.

Энергетики, спасатели, медики, полицейские и все службы работают на местах.

Хронику атаки по Украине утром 2 января можно прочитать по ссылке.

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В новогоднюю ночь россияне атаковали Украину "шахедами" и били ракетами, украинские защитники уничтожили 87 из 90 беспилотников – рекордное количество БпЛА.

В результате очередной атаки РФ был уничтожен музей Романа Шухевича и повреждено здание университета, где учился Степан Бандера.

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