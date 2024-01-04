Из-за российских атак. В НАТО назвали дату заседания Совета с Украиной

Заседание будет на уровне послов, ранее глава МИД Украины сообщил, что среди тем будет усиление украинской ПВО

Йенс Столтенберг (Фото: EPA)

Заседание Совета Украина – НАТО на уровне послов состоится 10 января, сообщил спикер Альянса Дилан Уайт.

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Заседание созовет генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг по просьбе Украины после недавних российских ракетных и дроновых атак, сообщил представитель НАТО.

Ранее, 3 января, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Североатлантический альянс поддержал запрос Украины на проведение такого чрезвычайного заседания Совета.

Чиновник написал, что одной из ключевых тем на заседании будет усиление противовоздушной обороны Украины.

Он назвал предстоящее заседание "важным сигналом евроатлантического единства на фоне эскалации российского террора".

Заседание Совета Украина – НАТО также проходило в июле 2023 года из-за ситуации в Черном море: в том месяце Россия вышла из зерновой сделки и массово атаковала украинские порты.

29 декабря 2023 года РФ совершила массированную атаку по Украине – противовоздушная оборона сбила 87 российских ракет и 27 ударных беспилотников. Всего в Киеве в результате удара оккупантов погибли 30 человек, 29 получили ранения.

Утром 2 января Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. По данным ГСЧС, в результате атаки погибли пять человек, пострадали 127 человек.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

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