Орбан може стати президентом Євроради. Кулеба: Переживемо, не має вплинути на євроінтеграцію
Якщо замість Шарля Мішеля посаду президента Європейської Ради обійматиме прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, то це не має вплинути на темпи євроінтеграції України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телемаратону.
"Ну навіть якщо шість місяців там Орбан виконуватиме ці функції, він вже все одно в цей час головуватиме у ЄС, оскільки головує Угорщина. Ну, переживемо ці шість місяців", – сказав він.
Кулеба зауважив, що Україна веде "дуже інтенсивну роботу" на європейському треку, котра не припинялася з кінця грудня, коли Україна отримала рішення про відкриття переговорів з ЄС.
Зокрема, 7 січня президент Володимир Зеленський проводив нараду щодо ЄС та НАТО, повідомив голова МЗС.
"У нас є чіткий план, чітке розуміння, куди ми рухаємося, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокація цих рішень", – пояснив він.
Тож, підсумував посадовець, ситуація з Орбаном не має вплинути на темпи євроінтеграції України.
7 січня 2024 року Мішель заявив, що вирішив балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні, а у разі обрання, йому достроково доведеться піти з посади.
За словами політика, ЄС має достатньо часу та політичних інструментів, щоб обрати його наступника і не віддати президентську посаду прем'єру Угорщини.
- Європейське законодавство передбачає, що обов'язки президента Євроради до обрання наступника має виконувати член інституції від країни, яка головує в ній. У момент потенційного обрання Мішеля до Європарламенту у Єврораді головуватиме Угорщина.
- Угорський прем'єр не підтримує вступ України до Євросоюзу. 14 грудня 2023 року Європейська Рада вирішила розпочати переговори щодо вступу України, але Орбан за це не голосував, вийшовши із зали.
- Наступного дня Орбан не дозволив виділити 50 млрд євро для підтримки України, через нього нові фінансові транші затримають щонайменше до березня.
Читайте також: Шантаж та зв'язки з Кремлем. Як Орбан бере Україну в заручниці та що з цим зробить ЄС