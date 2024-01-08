Орбан може стати президентом Євроради. Кулеба: Переживемо, не має вплинути на євроінтеграцію

За його словами, Україна веде "дуже інтенсивну роботу" на європейському треку

Віктор Орбан (Фото: EPA)

Якщо замість Шарля Мішеля посаду президента Європейської Ради обійматиме прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, то це не має вплинути на темпи євроінтеграції України. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в етері телемаратону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Ну навіть якщо шість місяців там Орбан виконуватиме ці функції, він вже все одно в цей час головуватиме у ЄС, оскільки головує Угорщина. Ну, переживемо ці шість місяців", – сказав він.

Кулеба зауважив, що Україна веде "дуже інтенсивну роботу" на європейському треку, котра не припинялася з кінця грудня, коли Україна отримала рішення про відкриття переговорів з ЄС.

Зокрема, 7 січня президент Володимир Зеленський проводив нараду щодо ЄС та НАТО, повідомив голова МЗС.

"У нас є чіткий план, чітке розуміння, куди ми рухаємося, хто з ким працює, який графік ухвалення рішень, адвокація цих рішень", – пояснив він.

Тож, підсумував посадовець, ситуація з Орбаном не має вплинути на темпи євроінтеграції України.

7 січня 2024 року Мішель заявив, що вирішив балотуватися на виборах до Європейського парламенту в червні, а у разі обрання, йому достроково доведеться піти з посади.

За словами політика, ЄС має достатньо часу та політичних інструментів, щоб обрати його наступника і не віддати президентську посаду прем'єру Угорщини.

Читайте також: Шантаж та зв'язки з Кремлем. Як Орбан бере Україну в заручниці та що з цим зробить ЄС