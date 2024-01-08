Орбан может стать главой Евросовета. Кулеба: Переживем, не должно повлиять евроинтеграцию

По его словам, у Украины есть четкое понимание и план на европейском треке

Виктор Орбан (Фото: EPA)

Если вместо Шарля Мишеля должность президента Европейского Совета будет занимать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, то это не должно повлиять на темпы евроинтеграции Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

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"Ну даже если шесть месяцев там Орбан будет выполнять эти функции, он уже все равно в это время будет председательствующим в ЕС, поскольку председательство Венгрии. Ну, переживем эти шесть месяцев", – сказал он.

Кулеба отметил, что Украина ведет "очень интенсивную работу" по Европейскому треку, не прекращавшуюся с конца декабря, когда Украина получила решение об открытии переговоров с ЕС.

В частности, 7 января президент Владимир Зеленский проводил совещание по ЕС и НАТО, сообщил глава МИД.

"У нас есть четкий план, четкое понимание, куда мы двигаемся, кто с кем работает, каков график принятия решений, адвокация этих решений", – пояснил он.

Так что, подытожил чиновник, ситуация с Орбаном не должна повлиять на темпы евроинтеграции Украины.

7 января 2024 года Мишель заявил, что решил баллотироваться на выборах в Европейский парламент в июне, а в случае избрания ему досрочно придется уйти с поста.

По словам политика, у ЕС достаточно времени и политических инструментов, чтобы избрать его преемника и не отдать президентский пост премьеру Венгрии.

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