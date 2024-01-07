Шарль Мішель: Способів уникнути призначення Орбана багато, була б політична воля

Як наголосив президент Європейської Ради, "є безліч інструментів, якщо на це є політична воля, щоб уникнути призначення Орбана"

Віктор Орбан та Шарль Мішель (Фото - EPA)

Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що ЄС має достатньо часу та політичних інструментів, щоб обрати його наступника і не віддати президентську посаду прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану. Про це пише Reuters.

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"Хочу пояснити, що в червні в будь-якому разі мало бути ухвалене рішення щодо мого наступника, а рішення парламенту буде ухвалено тільки в липні, тому у Ради Європи буде більш ніж достатньо можливостей наперед ухвалити рішення", – сказав Мішель журналістам.

Він також підкреслив, що "є безліч інструментів, якщо на це є політична воля, уникнути призначення Орбана".

Мішель оголосив про рішення балотуватись у червні 2024 року на виборах до Європейського парламенту. У разі обрання він достроково залишить посаду президента Європейської Ради і теоретично її може на кілька місяців обійняти Орбан.

За даними Politico, більшість країн Євросоюзу "відчайдушно хотіли б уникнути" такого сценарію, враховуючи напружені відносини з Угорщиною.

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