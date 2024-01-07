Шарль Мишель: Способов избежать назначения Орбана много, была бы политическая воля

Как подчеркнул президент Европейского Совета, "есть множество инструментов, если на это есть политическая воля, чтобы избежать назначения Орбана"

Виктор Орбан и Шарль Мишель (Фото - EPA)

Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что у ЕС достаточно времени и политических инструментов, чтобы выбрать его преемника и не отдать президентский пост премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом пишет Reuters.

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"Хочу пояснить, что в июне в любом случае должно было быть принято решение о моем преемнике, а решение парламента будет принято только в июле, поэтому у Совета Европы будет более чем достаточно возможностей заранее принять решение", – сказал Мишель журналистам.

Он также подчеркнул, что "существует множество инструментов, если на это есть политическая воля, избежать назначения Орбана".

Мишель объявил о решении баллотироваться в июне 2024 года на выборах в Европейский парламент. В случае избрания он досрочно покинет должность президента Европейского Совета, и теоретически ее может на несколько месяцев занять Орбан.

По данным Politico, большинство стран Евросоюза "отчаянно хотели бы избежать" такого сценария, учитывая напряженные отношения с Венгрией.

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