Шарль Мишель: Способов избежать назначения Орбана много, была бы политическая воля
Президент Европейского Совета Шарль Мишель считает, что у ЕС достаточно времени и политических инструментов, чтобы выбрать его преемника и не отдать президентский пост премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Об этом пишет Reuters.
"Хочу пояснить, что в июне в любом случае должно было быть принято решение о моем преемнике, а решение парламента будет принято только в июле, поэтому у Совета Европы будет более чем достаточно возможностей заранее принять решение", – сказал Мишель журналистам.
Он также подчеркнул, что "существует множество инструментов, если на это есть политическая воля, избежать назначения Орбана".
Мишель объявил о решении баллотироваться в июне 2024 года на выборах в Европейский парламент. В случае избрания он досрочно покинет должность президента Европейского Совета, и теоретически ее может на несколько месяцев занять Орбан.
По данным Politico, большинство стран Евросоюза "отчаянно хотели бы избежать" такого сценария, учитывая напряженные отношения с Венгрией.
- Венгерский премьер Виктор Орбан не поддерживает вступление Украины в Евросоюз. 14 декабря Европейский Совет решил начать переговоры по вступлению Украины, но Орбан за это не голосовал, выйдя из зала.
- На следующий день Орбан не разрешил выделить 50 млрд евро для поддержки Украины, из-за него новые финансовые транши задержат, по меньшей мере, до марта.
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