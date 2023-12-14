ЄС вирішив розпочати з Україною переговори про вступ: всі рішення Євроради

Про це повідомив глава Європейської Ради Шарль Мішель

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Лідери країн-членів Європейського союзу ухвалили рішення розпочати з Україною переговори про вступ в ЄС. Про це повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель.

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Також Єврорада вирішила розпочати переговори про вступ із Молдовою.

Окрім цього інституція надала статус кандидата Грузії, а ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли "буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства", доповідь про таке рішення буде у березні.

Мішель назвав це "чітким сигналом надії для їхніх людей та нашого континенту".

"Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", – відреагував на повідомлення президент Володимир Зеленський.

Він подякував усім, хто працював над цим та допомагав, а також привітав кожного українця з цим днем.

Окремо Зеленський привітав Молдову та її президентку Маю Санду.

Що тепер? Тепер Єврокомісія може розпочати роботу над технічними аспектами відкриття переговорів. Зокрема, над скринінгом законодавства України (перевіркою на відповідність нормам ЄС).



У березні 2024-го Комісія має опублікувати звіт щодо прогресу України за чотирма критеріями (два антикорупційних, закон про лобізм, питання нацменшин –



У разі позитивної оцінки, саміт ЄС має ухвалити переговорну рамку (простими словами – план переговорів). Після цього розпочнуться переговори по суті. Повноцінний вступ України до ЄС реально очікувати ближче до кінця десятиліття, прогнозувала пані посол Євросоюзу Катерина Матернова. Тепер Єврокомісія може розпочати роботу над технічними аспектами відкриття переговорів. Зокрема, над скринінгом законодавства України (перевіркою на відповідність нормам ЄС).У березні 2024-го Комісія має опублікувати звіт щодо прогресу України за чотирма критеріями (два антикорупційних, закон про лобізм, питання нацменшин – детальніше тут ).У разі позитивної оцінки, саміт ЄС має ухвалити переговорну рамку (простими словами – план переговорів). Після цього розпочнуться переговори по суті. Повноцінний вступ України до ЄС реально очікувати ближче до кінця десятиліття, прогнозувала пані посол Євросоюзу Катерина Матернова.

28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.

Вранці 14 грудня президент виступив відеозв'язком на зустрічі Європейської ради. Він заявив лідерам ЄС, що сьогодні "рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві", і нагадав їм про "рішення, яке було обіцяно".

Тоді ж прем'єр Угорщини Віктор Орбан учергове виступив проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС.

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