ЄС вирішив розпочати з Україною переговори про вступ: всі рішення Євроради
Лідери країн-членів Європейського союзу ухвалили рішення розпочати з Україною переговори про вступ в ЄС. Про це повідомив глава Європейської ради Шарль Мішель.
Також Єврорада вирішила розпочати переговори про вступ із Молдовою.
Окрім цього інституція надала статус кандидата Грузії, а ЄС розпочне переговори з Боснією та Герцеговиною, коли "буде досягнуто необхідного рівня відповідності критеріям членства", доповідь про таке рішення буде у березні.
Мішель назвав це "чітким сигналом надії для їхніх людей та нашого континенту".
"Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює", – відреагував на повідомлення президент Володимир Зеленський.
Він подякував усім, хто працював над цим та допомагав, а також привітав кожного українця з цим днем.
Окремо Зеленський привітав Молдову та її президентку Маю Санду.
У березні 2024-го Комісія має опублікувати звіт щодо прогресу України за чотирма критеріями (два антикорупційних, закон про лобізм, питання нацменшин – детальніше тут).
У разі позитивної оцінки, саміт ЄС має ухвалити переговорну рамку (простими словами – план переговорів). Після цього розпочнуться переговори по суті. Повноцінний вступ України до ЄС реально очікувати ближче до кінця десятиліття, прогнозувала пані посол Євросоюзу Катерина Матернова.
- 28 лютого 2022 року Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі.
- Вранці 14 грудня президент виступив відеозв'язком на зустрічі Європейської ради. Він заявив лідерам ЄС, що сьогодні "рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві", і нагадав їм про "рішення, яке було обіцяно".
- Тоді ж прем'єр Угорщини Віктор Орбан учергове виступив проти початку переговорів щодо вступу України до ЄС.
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