ЄС вирішив розпочати з Україною переговори про вступ: всі рішення Євроради

Об этом сообщил глава Европейского Совета Шарль Мишель.

Шарль Мишель (Фото: Управление президента)

Европейский совет принял решение начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. Об этом сообщил глава институции Шарль Мишель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Также Евросовет решили начать переговоры по вступлению с Молдовой.

Кроме этого институция предоставила статус кандидата Грузии, а ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда "будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства", доклад о таком решении будет в марте.

Мишель назвал это "четким сигналом надежды для их людей и нашего континента".

"Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая", - отреагировал на сообщение президент Владимир Зеленский.

Новость дополняется...