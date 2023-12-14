ЄС вирішив розпочати з Україною переговори про вступ: всі рішення Євроради
Европейский совет принял решение начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. Об этом сообщил глава институции Шарль Мишель.
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Также Евросовет решили начать переговоры по вступлению с Молдовой.
Кроме этого институция предоставила статус кандидата Грузии, а ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, когда "будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства", доклад о таком решении будет в марте.
Мишель назвал это "четким сигналом надежды для их людей и нашего континента".
"Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, мотивирующая, вдохновляющая и укрепляющая", - отреагировал на сообщение президент Владимир Зеленский.
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