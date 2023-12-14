Зеленський звернувся до Євроради: Рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві
Президент Володимир Зеленський вранці 14 грудня виступив на зустрічі Європейської ради по відеозв'язку. Він заявив лідерам ЄС, що сьогодні "рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві", і нагадав їм про "рішення, яке було обіцяно". Про це повідомило видання Politico.
За даними видання, президент зазначив, що Київ сподівається отримати більше європейських грошей на саміті лідерів, а також політичну прихильність до відкритих переговорів про вступ з Україною.
Зеленський сказав, що це рішення "не про те, що потрібно політикам, а про те, що потрібно людям, як тим, хто воює в Україні, так і тим, хто в Європі, хто вірить, що Європа може уникнути повернення до старих часів нескінченних безплідних розбіжностей між столицями".
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Окрім цього, Зеленський також нагадав лідерам ЄС про історію війни в Україні, написали журналісти.
"10 років тому в Україні люди повстали під прапорами Європейського Союзу... Я прошу вас сьогодні про одне – не зрадьте народ і його віру в Європу", – цитують Зеленського в Politico.
Угорщина на чолі з прем'єром Віктором Орбаном продовжує стояти на своєму – Будапешт заявляє про те, що не допустить євроінтеграції України, оскільки вона нібито не виконала вимоги Єврокомісії та "утискає" права угорської нацменшини на Закарпатті. Періодично Угорщина вигадує нові причини "чому".
- Декілька днів тому перед зустріччю європейських лідерів ключові українські міністри – Дмитро Кулеба та Рустем Умєров – провели переговори зі своїми угорськими колегами, а президенту Зеленському вдалося поспілкуватися з угорським прем'єром Віктором Орбаном на інавгурації нового президента Аргентини.
- Генсек НАТО Столтенберг заявив, що Альянс і далі надаватиме військову допомогу Україні, попри позицію Угорщини.
- 13 грудня Зеленський зазначив, що саміт ЄС буде "дуже непростим", але Україна "дуже задоволена, що всі країни підтримують рішення щодо її майбутнього членства".
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