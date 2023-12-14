Зеленський звернувся до Євроради: Рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

За даними Politico, президент виступив на саміті ЄС по відеозв'язку й нагадав лідерам країн, з чого почалося вторгнення РФ в Україну

Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський вранці 14 грудня виступив на зустрічі Європейської ради по відеозв'язку. Він заявив лідерам ЄС, що сьогодні "рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві", і нагадав їм про "рішення, яке було обіцяно". Про це повідомило видання Politico.

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За даними видання, президент зазначив, що Київ сподівається отримати більше європейських грошей на саміті лідерів, а також політичну прихильність до відкритих переговорів про вступ з Україною.

Зеленський сказав, що це рішення "не про те, що потрібно політикам, а про те, що потрібно людям, як тим, хто воює в Україні, так і тим, хто в Європі, хто вірить, що Європа може уникнути повернення до старих часів нескінченних безплідних розбіжностей між столицями".

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Окрім цього, Зеленський також нагадав лідерам ЄС про історію війни в Україні, написали журналісти.

"10 років тому в Україні люди повстали під прапорами Європейського Союзу... Я прошу вас сьогодні про одне – не зрадьте народ і його віру в Європу", – цитують Зеленського в Politico.

Угорщина на чолі з прем'єром Віктором Орбаном продовжує стояти на своєму – Будапешт заявляє про те, що не допустить євроінтеграції України, оскільки вона нібито не виконала вимоги Єврокомісії та "утискає" права угорської нацменшини на Закарпатті. Періодично Угорщина вигадує нові причини "чому".

Декілька днів тому перед зустріччю європейських лідерів ключові українські міністри – Дмитро Кулеба та Рустем Умєров – провели переговори зі своїми угорськими колегами, а президенту Зеленському вдалося поспілкуватися з угорським прем'єром Віктором Орбаном на інавгурації нового президента Аргентини.

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що Альянс і далі надаватиме військову допомогу Україні, попри позицію Угорщини.

13 грудня Зеленський зазначив, що саміт ЄС буде "дуже непростим", але Україна "дуже задоволена, що всі країни підтримують рішення щодо її майбутнього членства".

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