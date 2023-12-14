Зеленский обратился к Евросовету: Решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве

По данным Politico, президент выступил на саммите ЕС по видеосвязи и напомнил лидерам стран, с чего началось вторжение РФ в Украину

Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский утром 14 декабря выступил на встрече Европейского совета по видеосвязи. Он заявил лидерам ЕС, что сегодня "решительность будет либо в Брюсселе, либо в Москве", и напомнил им о "решении, которое было обещано". Об этом сообщило издание Politico.

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По данным издания, президент отметил, что Киев надеется получить больше европейских денег на саммите лидеров, а также политическую приверженность к открытым переговорам о вступлении с Украиной.

Зеленский сказал, что это решение "не о том, что нужно политикам, а о том, что нужно людям, как тем, кто воюет в Украине, так и тем, кто в Европе, кто верит, что Европа может избежать возвращения к старым временам бесконечных бесплодных разногласий между столицами".

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Кроме этого, Зеленский также напомнил лидерам ЕС об истории войны в Украине, написали журналисты.

"10 лет назад в Украине люди восстали под флагами Европейского Союза... Я прошу вас сегодня об одном – не предайте народ и его веру в Европу", – цитируют Зеленского в Politico.

Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном продолжает стоять на своем – Будапешт заявляет о том, что не допустит евроинтеграции Украины, поскольку она якобы не выполнила требования Еврокомиссии и "ущемляет" права венгерского нацменьшинства на Закарпатье. Периодически Венгрия придумывает новые причины "почему".

Несколько дней назад перед встречей европейских лидеров ключевые украинские министры Дмитрий Кулеба и Рустем Умеров провели переговоры со своими венгерскими коллегами, а президенту Зеленскому удалось пообщаться с венгерским премьером Виктором Орбаном на инаугурации нового президента Аргентины.

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Альянс и дальше будет оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии.

13 декабря Зеленский отметил, что саммит ЕС будет "очень непростым", но Украина "очень довольна, что все страны поддерживают решение о ее будущем членстве".

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