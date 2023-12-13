Зеленський: Ми зробили все, щоб ніхто не зміг блокувати переговори про вступ України до ЄС

Зеленський зазначив, що саміт ЄС буде "дуже непростим", але Україна "дуже задоволена, що всі країни підтримують рішення щодо її майбутнього членства"

Володимир Зеленський (Скриншот)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила все, щоб "не давати жодного шансу" будь-якій із країн Євросоюзу блокувати початок переговорів про вступ. Ця заява пролунала на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

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У Зеленського запитали, що він думає з приводу заяв Угорщини, яка погрожує зірвати початок переговорів про вступ.

"З нашого боку, ми були дуже конструктивні: ми зробили абсолютно все, виконали всі рекомендації Єврокомісії, наших партнерів, рекомендації щодо навіть тих законів, які пройшли висновки Венеційської комісії", – відповів президент, додавши, що дійсно є блокування з боку Угорщини.

Зеленський зазначив, що саміт буде "дуже непростим", але Україна "дуже задоволена, що майже всі країни підтримують рішення щодо майбутнього членства".

Угорщина на чолі з прем'єром Віктором Орбаном продовжує стояти на своєму – Будапешт заявляє про те, що не допустить євроінтеграції України, оскільки вона нібито не виконала вимоги Єврокомісії та "утискає" права угорської нацменшини на Закарпатті. Періодично Угорщина вигадує нові причини "чому".

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