Зеленський: Ми зробили все, щоб ніхто не зміг блокувати переговори про вступ України до ЄС
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зробила все, щоб "не давати жодного шансу" будь-якій із країн Євросоюзу блокувати початок переговорів про вступ. Ця заява пролунала на пресконференції з прем'єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.
У Зеленського запитали, що він думає з приводу заяв Угорщини, яка погрожує зірвати початок переговорів про вступ.
"З нашого боку, ми були дуже конструктивні: ми зробили абсолютно все, виконали всі рекомендації Єврокомісії, наших партнерів, рекомендації щодо навіть тих законів, які пройшли висновки Венеційської комісії", – відповів президент, додавши, що дійсно є блокування з боку Угорщини.
Зеленський зазначив, що саміт буде "дуже непростим", але Україна "дуже задоволена, що майже всі країни підтримують рішення щодо майбутнього членства".
Угорщина на чолі з прем'єром Віктором Орбаном продовжує стояти на своєму – Будапешт заявляє про те, що не допустить євроінтеграції України, оскільки вона нібито не виконала вимоги Єврокомісії та "утискає" права угорської нацменшини на Закарпатті. Періодично Угорщина вигадує нові причини "чому".
- Декілька днів тому перед зустріччю європейських лідерів ключові українські міністри – Дмитро Кулеба та Рустем Умєров – провели переговори зі своїми угорськими колегами, а президенту Володимиру Зеленському вдалося поспілкуватися з угорським прем'єром Віктором Орбаном на інавгурації нового президента Аргентини.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс і далі надаватиме військову допомогу Україні, попри позицію Угорщини.
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