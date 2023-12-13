Зеленский: Мы сделали все, чтобы никто не блокировал переговоры о вступлении Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сделала все, чтобы "не давать никакого шанса" любой из стран Евросоюза блокировать начало переговоров о вступлении. Это заявление прозвучало на пресс-конференции с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.
У Зеленского спросили, что он думает по поводу заявлений Венгрии, угрожающей сорвать начало переговоров о вступлении.
"С нашей стороны, мы были очень конструктивны: мы сделали абсолютно все, выполнили все рекомендации Еврокомиссии, наших партнеров, рекомендации относительно даже тех законов, которые прошли выводы Венецианской комиссии", – ответил президент, добавив, что действительно есть блокировка со стороны Венгрии.
Зеленский отметил, что саммит будет "очень непростым", но Украина "очень довольна, что почти все страны поддерживают решение о будущем членстве".
Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном продолжает стоять на своем – Будапешт заявляет о том, что не допустит евроинтеграцию Украины, поскольку она якобы не выполнила требования Еврокомиссии и "ущемляет" права венгерского нацменьшинства на Закарпатье. Периодически Венгрия придумывает новые причины "почему".
- Несколько дней назад перед встречей европейских лидеров ключевые украинские министры - Дмитрий Кулеба и Рустем Умеров - провели переговоры со своими венгерскими коллегами, а президенту Владимиру Зеленскому удалось пообщаться с венгерским премьером Виктором Орбаном на инаугурации нового президента Аргентины.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и дальше будет оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии.
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