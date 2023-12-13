Фіцо вважає Україну "неготовою" до вступу в ЄС, але блокувати переговори не буде

Питання початку переговорів про вступ України до ЄС має бути порушено 14-15 грудня на саміті лідерів Євросоюзу

Роберт Фіцо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо назвав Україну "абсолютно неготовою" до початку переговорів про вступ до Євросоюзу, але пообіцяв, що його країна не буде блокувати це рішення на саміті ЄС 14 грудня. Його цитує Pravda Slovakia.

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"Ми не будемо перешкоджати рішенню Європейської ради про початок переговорів з Україною про вступ до ЄС. Йдеться про політичне рішення, це не має нічого спільного з реальністю. Україна абсолютно не готова до початку переговорів", – сказав він.

До цього словацький міністр закордонних справ Юрай Бланар також заявив, що країна підтримає рішення про відкриття переговорів.

Водночас Угорщина на чолі з прем'єром Віктором Орбаном продовжує стояти на своєму – Будапешт заявляє про те, що не допустить євроінтеграції України, оскільки вона нібито не виконала вимоги Єврокомісії та "утискає" права угорської нацменшини на Закарпатті. Періодично Угорщина вигадує нові причини "чому".

Декілька днів тому перед зустріччю європейських лідерів ключові українські міністри – Дмитро Кулеба та Рустем Умєров – провели переговори зі своїми угорськими колегами, а президенту Володимиру Зеленському вдалося поспілкуватися з угорським прем'єром Віктором Орбаном на інавгурації нового президента Аргентини.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс і далі надаватиме військову допомогу Україні, попри позицію Угорщини.

25 жовтня 2023 року президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо.

8 листопада Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну щодо надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро.

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