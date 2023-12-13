Фицо считает Украину "неготовой" для вступления в ЕС, но блокировать переговоры не будет
Премьер Словакии Роберт Фицо назвал Украину "совершенно неготовой" к началу переговоров о вступлении в Евросоюз, но пообещал, что его страна не будет блокировать это решение на саммите ЕС 14 декабря. Его цитирует Pravda Slovakia.
"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к началу переговоров", – сказал он.
До этого словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар также заявил, что страна поддержит решение об открытии переговоров.
В то же время Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном продолжает стоять на своем – Будапешт заявляет о том, что не допустит евроинтеграции Украины, поскольку она якобы не выполнила требования Еврокомиссии и "ущемляет" права венгерского нацменьшинства на Закарпатье. Периодически Венгрия придумывает новые причины "почему".
Несколько дней назад перед встречей европейских лидеров ключевые украинские министры Дмитрий Кулеба и Рустем Умеров провели переговоры со своими венгерскими коллегами, а президенту Владимиру Зеленскому удалось пообщаться с венгерским премьером Виктором Орбаном на инаугурации нового президента Аргентины.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и дальше будет оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии.
- 25 октября 2023 года президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.
- 8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.
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