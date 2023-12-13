Фицо считает Украину "неготовой" для вступления в ЕС, но блокировать переговоры не будет

Вопрос начала переговоров о вступлении Украины в ЕС должны рассмотреть 14-15 декабря на саммите лидеров Евросоюза

Роберт Фицо (Фото: ЕРА, JAKUB GAVLAK)

Премьер Словакии Роберт Фицо назвал Украину "совершенно неготовой" к началу переговоров о вступлении в Евросоюз, но пообещал, что его страна не будет блокировать это решение на саммите ЕС 14 декабря. Его цитирует Pravda Slovakia.

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"Мы не будем препятствовать решению Европейского совета о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС. Речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к началу переговоров", – сказал он.

До этого словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар также заявил, что страна поддержит решение об открытии переговоров.

В то же время Венгрия во главе с премьером Виктором Орбаном продолжает стоять на своем – Будапешт заявляет о том, что не допустит евроинтеграции Украины, поскольку она якобы не выполнила требования Еврокомиссии и "ущемляет" права венгерского нацменьшинства на Закарпатье. Периодически Венгрия придумывает новые причины "почему".

Несколько дней назад перед встречей европейских лидеров ключевые украинские министры Дмитрий Кулеба и Рустем Умеров провели переговоры со своими венгерскими коллегами, а президенту Владимиру Зеленскому удалось пообщаться с венгерским премьером Виктором Орбаном на инаугурации нового президента Аргентины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс и дальше будет оказывать военную помощь Украине, несмотря на позицию Венгрии.

25 октября 2023 года президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо.

8 ноября Фицо заблокировал предложение предыдущего Кабмина о предоставлении Украине военной помощи на 40,3 млн евро.

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