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Словацький уряд Фіцо заблокував 40 млн євро військової допомоги Україні – Aktuality

Этот материал также доступен на русском
08.11.2023, 13:10
Словацький уряд Фіцо заблокував 40 млн євро військової допомоги Україні – Aktuality - Фото
Роберт Фіцо (Скриншот)

Новий уряд Словаччини на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо заблокував пропозицію попереднього Кабміну про надання Україні військової допомоги на 40,3 млн євро. Про це повідомляє Aktuality.

Словацьке видання Dennik N писало, що попереднє Міноборони країни сформувало пакет нової військової допомоги Україні й могло передати його перед парламентськими виборами.

Проте після перемоги антиукраїнської Smer-SD, прем'єр категорично виступав проти військової допомоги Україні, президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти виділення 40,3 млн євро, заявивши, що "поважає результати виборів".

На думку Чапутової, ігнорування позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

Сьогодні, 8 листопада, новий уряд Словаччини заблокував виділення 40,3 млн євро військової допомоги Україні. Передбачалося, що кошти будуть виділені у межах 14-го пакету, до якого мали увійти, зокрема, боєприпаси, ракети для ЗРК Куб, міномети тощо.

  • Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.
  • 25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD.

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Мілана Головань
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