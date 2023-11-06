Фіцо, який виступав проти допомоги ЗСУ, обіцяє не заважати компаніям Словаччини продавати зброю

Новопризначений прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який неодноразово виступав проти військової допомоги Україні, заявив, що не перешкоджатиме словацьким компаніям виробляти й постачати зброю. Про це він сказав після зустрічі з міністром оборони Словаччини Робертом Калиняком, повідомляє pravda.sk.

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Як стверджує видання, із заяви Фіцо з'ясувалося, що його відмова передавати зброю та боєприпаси стосується лише можливих постачань із запасів словацької армії.

"Коли компанія хоче виробляти зброю і кудись постачати її, звичайно, ніхто цьому не завадить", – заявив Фіцо.

Він також попросив міністра оборони Словаччини провести інвентаризацію військової техніки у зв'язку з нинішніми обсягами постачань в Україну. Калиняк хоче переглянути політичні та комерційні контракти, зазначили журналісти.

Коментуючи підтримку України, Фіцо сказав, що "ми зробимо все", щоб надати гуманітарну та цивільну допомогу.

"Я вважаю, що однією з таких речей може бути розмінування. Там величезна кількість замінованих територій і боєприпасів, що не розірвалися", – сказав Фіцо.

Він також не виключив медичну допомогу чи відновлення будівель цивільної інфраструктури.

За його словами, Словаччина виконає "те, що очікується від країни – члена НАТО". Однак він визнав позицію, яка "не була типовою для попереднього уряду".

Фіцо обіцяв, що в разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.

25 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова офіційно затвердила новий уряд країни на чолі з Фіцо, лідером антиукраїнської партії Smer-SD.

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