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Фицо, выступавший против помощи ВСУ, обещает не мешать компаниям Словакии продавать оружие

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2023, 20:22
Фицо, выступавший против помощи ВСУ, обещает не мешать компаниям Словакии продавать оружие - Фото
Роберт Фицо (Фото - EPA)

Новоназначенный премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который неоднократно выступал против военной помощи Украине, заявил, что не будет препятствовать словацким компаниям производить и поставлять куда-либо оружие. Об этом он сказал после встречи с министром обороны Словакии Робертом Калиняком, передает pravda.sk.

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Как утверждает издание, из заявления Фицо выяснилось, что его отказ передавать оружие и боеприпасы касается только возможных поставок из запасов словацкой армии.

"Когда компания хочет производить оружие и куда-то поставлять его, конечно, никто этому не помешает", – заявил Фицо.

Он также попросил министра обороны Словакии провести инвентаризацию военной техники в связи с объемами поставок в Украину на данный момент. Калиняк хочет пересмотреть политические и коммерческие контракты, отметили журналисты.

Комментируя поддержку Украины, Фицо сказал, что "мы сделаем все", чтобы оказать гуманитарную и гражданскую помощь. 

"Я полагаю, что одной из таких вещей может быть разминирование. Там огромное количество заминированных территорий и неразорвавшихся боеприпасов", – сказал Фицо. 

Он также не исключил медицинской помощи или восстановления зданий гражданской инфраструктуры. 

По его словам, Словакия выполнит "то, что ожидается от страны – члена НАТО". Однако он признал позицию, которая "не была типична для предыдущего правительства".

  • Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.
  • 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD.

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Оксана Житнюк
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словакияоружиеРоберт Фицовоенная помощь

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