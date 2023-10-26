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Премьер Словакии против военной помощи Украине: Лучше пусть они 10 лет договариваются

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 11:37
Премьер Словакии против военной помощи Украине: Лучше пусть они 10 лет договариваются - Фото
Роберт Фицо (Фото: EPA/JAKUB GAVLAK)

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз выступил против военной помощи Украине. Его заявление цитирует Aktuality.

По его словам, он не будет поддерживать передачу вооружений Украине. 

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без каких-либо выводов. У россиян большие территориальные приобретения, чем у Украины", — сказал Фицо.

Он отметил, что готов отправлять Украине только гуманитарную помощь. 

"Какая разница между госпиталем за 20 млн, разминированием за 20 млн и боеприпасами за 20 млн? Такая большая", — заявил политик. 

Также словацкий премьер подчеркнул, что не будет голосовать за какие-либо санкции против России, "если не будут известны последствия санкций для отдельных стран — членов Европейского союза".

Сейчас Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.
  • Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.
  • 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD, победившей на недавних выборах.
  • Ранее Чапутова заявила, что поддержка Украины должна продолжаться.

Читайте также: Politico: Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийского Фицо на выборах 

Дмитрий Гриниченко
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