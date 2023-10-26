Премьер Словакии против военной помощи Украине: Лучше пусть они 10 лет договариваются

Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз выступил против военной помощи Украине. Его заявление цитирует Aktuality.

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По его словам, он не будет поддерживать передачу вооружений Украине.

"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без каких-либо выводов. У россиян большие территориальные приобретения, чем у Украины", — сказал Фицо.

Он отметил, что готов отправлять Украине только гуманитарную помощь.

"Какая разница между госпиталем за 20 млн, разминированием за 20 млн и боеприпасами за 20 млн? Такая большая", — заявил политик.

Также словацкий премьер подчеркнул, что не будет голосовать за какие-либо санкции против России, "если не будут известны последствия санкций для отдельных стран — членов Европейского союза".

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