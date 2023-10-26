Премьер Словакии против военной помощи Украине: Лучше пусть они 10 лет договариваются
Новый премьер-министр Словакии Роберт Фицо в очередной раз выступил против военной помощи Украине. Его заявление цитирует Aktuality.
По его словам, он не будет поддерживать передачу вооружений Украине.
"Лучше пусть они 10 лет договариваются о мире, чем 10 лет убивают друг друга без каких-либо выводов. У россиян большие территориальные приобретения, чем у Украины", — сказал Фицо.
Он отметил, что готов отправлять Украине только гуманитарную помощь.
"Какая разница между госпиталем за 20 млн, разминированием за 20 млн и боеприпасами за 20 млн? Такая большая", — заявил политик.
Также словацкий премьер подчеркнул, что не будет голосовать за какие-либо санкции против России, "если не будут известны последствия санкций для отдельных стран — членов Европейского союза".
- Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.
- 25 октября президент Словакии Зузана Чапутова официально утвердила новое правительство страны во главе с Фицо, лидером антиукраинской партии Smer-SD, победившей на недавних выборах.
- Ранее Чапутова заявила, что поддержка Украины должна продолжаться.
Читайте также: Politico: Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийского Фицо на выборах
Комментарии