Politico: Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийского Фицо на выборах
Временное правительство Словакии прекратило отправку дальнейшей военной помощи Украине, поскольку выступающие против такой поддержки партии ведут переговоры о создании коалиции после парламентских выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя правительства. Ранее на выборах победила партия Smer-SD пророссийского экс-премьера Словакии Роберта Фицо.
"Уходящее в отставку бюрократическое правительство Словакии не будет присылать больше военных материалов в Украину", – заявил чиновник.
Министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи, отмечает издание.
Партия экс-премьера Фицо Smer-SD победила на парламентских выборах страны после того, как пообещала прекратить поставки оружия и заблокировать потенциальное членство Украины в НАТО и выступить против антироссийских санкций, отмечает СМИ.
Уже 2 октября президент Словакии Зузана Чапутова попросила Фицо попытаться сформировать коалиционное правительство, он должен это сделать до 16 октября.
"Решение по этому вопросу [военной помощи] должно отражать результаты недавних парламентских выборов и следовать результатам переговоров по формированию правительства, которые проходят в эти дни. Решение о предоставлении военной помощи именно в этот момент создаст прецедент для будущих изменений политической власти", - сказал Мартин Стрижинец, спикер Чапутовой.
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- 4 октября словацкое издание Dennik N писало, что Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой в парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD.
- 6 октября президент Словакии заявила, что военная помощь Украине должна продолжаться.
- Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.
- Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не делать поспешных выводов о результатах парламентских выборов в Словакии.
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