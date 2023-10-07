Politico: Словакия прекращает помощь Украине после победы пророссийского Фицо на выборах

Временное правительство Словакии прекратило отправку дальнейшей военной помощи Украине, поскольку выступающие против такой поддержки партии ведут переговоры о создании коалиции после парламентских выборов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителя правительства. Ранее на выборах победила партия Smer-SD пророссийского экс-премьера Словакии Роберта Фицо.

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"Уходящее в отставку бюрократическое правительство Словакии не будет присылать больше военных материалов в Украину", – заявил чиновник.

Министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи, отмечает издание.

Партия экс-премьера Фицо Smer-SD победила на парламентских выборах страны после того, как пообещала прекратить поставки оружия и заблокировать потенциальное членство Украины в НАТО и выступить против антироссийских санкций, отмечает СМИ.

Уже 2 октября президент Словакии Зузана Чапутова попросила Фицо попытаться сформировать коалиционное правительство, он должен это сделать до 16 октября.

"Решение по этому вопросу [военной помощи] должно отражать результаты недавних парламентских выборов и следовать результатам переговоров по формированию правительства, которые проходят в эти дни. Решение о предоставлении военной помощи именно в этот момент создаст прецедент для будущих изменений политической власти", - сказал Мартин Стрижинец, спикер Чапутовой.

СПРАВКА. В марте 2018 года Фицо ушел в отставку в связи с убийством журналиста Яна Куцака и его невесты. Журналист занимался расследованием о налоговых махинациях и связях со словацким политическим истеблишментом итальянской преступной группировки Ндрангета. В знак протеста против убийства журналиста на улицы словацких городов вышли тысячи человек.

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4 октября словацкое издание Dennik N писало, что Чапутова выступила против предоставления нового пакета военной помощи Украине в связи с победой в парламентских выборах антиукраинской партии Smer-SD.

6 октября президент Словакии заявила, что военная помощь Украине должна продолжаться.

Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.

Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не делать поспешных выводов о результатах парламентских выборов в Словакии.

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