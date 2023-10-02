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В Словакии на выборах победили пророссийские популисты. Кулеба: Посмотрим на коалицию

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 10:53
В Словакии на выборах победили пророссийские популисты. Кулеба: Посмотрим на коалицию - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не делать поспешных выводов о результатах парламентских выборов в Словакии, где победила популистская партия Smer-SD. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, цитирует его NV.

По его словам, сначала необходимо дождаться формирования коалиции в Словакии, а потом делать выводы.

Он отметил, что Украина уважает выбор словацкого народа.

"Но сейчас слишком рано утверждать, каким образом результаты выборов будут влиять на позицию Словакии. Надо дождаться формирования коалиции. И после этого, смотря на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", — сказал Кулеба.

Роберт Фицо – лидер популистской партии Smer-SD и дважды был премьером страны (2006-2010, 2012-2018). Еще в свою каденцию называл неэффективными санкции ЕС против России, хотя давал им зеленый свет. Фицо потерял должность в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которого стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки.

  • Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.

Читайте также: Выборы в Словакии. Лидер проукраинской партии хочет коалицию без Фицо: что для этого нужно 

Дмитрий Гриниченко
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