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У Словаччині на виборах перемогли проросійські популісти. Кулеба: Подивимося на коаліцію

Этот материал также доступен на русском
02.10.2023, 10:53
У Словаччині на виборах перемогли проросійські популісти. Кулеба: Подивимося на коаліцію - Фото
Дмитро Кулеба (Фото: EPA)

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не робити поспішних висновків щодо результатів парламентських виборів у Словаччині, де перемогла популістська партія Smer-SD. Про це він повідомив на брифінгу у Києві, цитує його NV.

За його словами, спочатку необхідно дочекатися формування коаліції у Словаччині, а потім робити висновки.

Він наголосив, що Україна поважає вибір словацького народу.

"Але зараз надто рано стверджувати, яким чином результати виборів впливатимуть на позицію Словаччини. Треба дочекатися формування коаліції. І після цього, попри склад цієї коаліції, можна буде робити перші висновки", — сказав Кулеба.

Роберт Фіцо – лідер популістської партії Smer-SD та двічі був прем'єром країни (2006-2010, 2012-2018). Ще у свою каденцію називав неефективними санкції ЄС проти Росії, хоч давало їм зелене світло. Фіцо втратив посаду у 2018 році після серії корупційних скандалів, апогеєм якого стало вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його дівчини.

Читайте також: Вибори у Словаччині. Лідер проукраїнської партії хоче коаліцію без Фіцо: що для цього потрібне

Дмитро Гриниченко
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