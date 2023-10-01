Вибори в Словаччині. Лідер проукраїнської партії хоче коаліцію без Фіцо: що для цього треба

Лідер ліберальної партії Прогресивна Словаччина, що стала другою на парламентських виборах 30 вересня, сподівається сформувати проєвропейську коаліцію в обхід популістської партії, яка здобула перемогу. Про це Міхал Шимечка сказав на брифінгу в неділю.

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До парламенту Словаччини потрапляють сім партій і блоків: Курс – соціальна демократія (Smer-SD, 23%), Прогресивна Словаччина (PS, 17%), Голос – соціальна демократія (Hlas-SD 15%), Звичайні люди (OĽANO a priatelia, 9%), Християнсько-демократичний рух (KDH, 6,9%), Свобода і солідарність (SaS, 6,2%) та Словацька національна партія (SNS, 5,7%).

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Словацьке видання HNonline вказує, що зараз є кілька можливих варіантів коаліції:

→ Smer + Hlas + SNS (79 мандатів). У парламенті Словаччини 150 депутатів, тому це доволі слабка комбінація. За найменшого розколу і відтоку депутатів вона легко може опинитися у меншості.

→ Smer + Hlas + KDH (81 мандат). Перед виборами християнські демократи багато разів казали, що не підуть у коаліцію зі Smer, але перспектива влади може змінити їхню позицію.

→ Smer + Hlas + KDH + SNS (91 мандат). Така коаліція отримає конституційну більшість, але її формування теж залежить від позиції KDH.

→ PS + Hlas + KDH + SaS (82 мандати). Цей варіант може опинитися на порядку денному, якщо у Smer не вийде сформувати власну коаліцію. Для консерваторів з KDH перешкодою можуть стати деякі ліберальні пріоритети PS, такі як підтримка зареєстрованих партнерств для одностатевих пар.

Видання Aktuality пише, що Шимечка збирається вести переговори не тільки з цими партіями, але й з блоком OĽaNO.

"Якщо врахувати кількість мандатів, то реально існують дві можливі коаліції. Одну очолює Smer, іншу може створити Прогресивна Словаччина з партнерами. У неї навіть було б більше мандатів. Нашою метою залишається те, щоб Роберт Фіцо не отримав владу", – сказав він.

Шимечка визнав, що ключ від коаліції – в руках у партії Hlas. Її лідер Петер Пеллегріні раніше був соратником Фіцо і недавно заявив, що Smer йому програмно ближча.

"Все залежить від того, яке рішення ухвалить Hlas. Це цивілізаційний вибір, який стоїть перед партією", – сказав Шимечка.

Він також подякував виборцям, які підтримали його партію. Політик сказав, що результат PS – найсильніший для ліберальних партій в історії незалежної Словаччини.

Залежно від того, як буде сформована коаліція, Словаччина може залишитися або близьким партнером України, або зробити геополітичний розворот на 180 градусів.

Зараз Словаччина відіграє щонайменше чотири важливі для України ролі: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів та зброї, один з транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.

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