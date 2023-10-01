Вибори в Словаччині. Лідер проукраїнської партії хоче коаліцію без Фіцо: що для цього треба
Лідер ліберальної партії Прогресивна Словаччина, що стала другою на парламентських виборах 30 вересня, сподівається сформувати проєвропейську коаліцію в обхід популістської партії, яка здобула перемогу. Про це Міхал Шимечка сказав на брифінгу в неділю.
До парламенту Словаччини потрапляють сім партій і блоків: Курс – соціальна демократія (Smer-SD, 23%), Прогресивна Словаччина (PS, 17%), Голос – соціальна демократія (Hlas-SD 15%), Звичайні люди (OĽANO a priatelia, 9%), Християнсько-демократичний рух (KDH, 6,9%), Свобода і солідарність (SaS, 6,2%) та Словацька національна партія (SNS, 5,7%).
Словацьке видання HNonline вказує, що зараз є кілька можливих варіантів коаліції:
→ Smer + Hlas + SNS (79 мандатів). У парламенті Словаччини 150 депутатів, тому це доволі слабка комбінація. За найменшого розколу і відтоку депутатів вона легко може опинитися у меншості.
→ Smer + Hlas + KDH (81 мандат). Перед виборами християнські демократи багато разів казали, що не підуть у коаліцію зі Smer, але перспектива влади може змінити їхню позицію.
→ Smer + Hlas + KDH + SNS (91 мандат). Така коаліція отримає конституційну більшість, але її формування теж залежить від позиції KDH.
→ PS + Hlas + KDH + SaS (82 мандати). Цей варіант може опинитися на порядку денному, якщо у Smer не вийде сформувати власну коаліцію. Для консерваторів з KDH перешкодою можуть стати деякі ліберальні пріоритети PS, такі як підтримка зареєстрованих партнерств для одностатевих пар.
Видання Aktuality пише, що Шимечка збирається вести переговори не тільки з цими партіями, але й з блоком OĽaNO.
"Якщо врахувати кількість мандатів, то реально існують дві можливі коаліції. Одну очолює Smer, іншу може створити Прогресивна Словаччина з партнерами. У неї навіть було б більше мандатів. Нашою метою залишається те, щоб Роберт Фіцо не отримав владу", – сказав він.
Шимечка визнав, що ключ від коаліції – в руках у партії Hlas. Її лідер Петер Пеллегріні раніше був соратником Фіцо і недавно заявив, що Smer йому програмно ближча.
"Все залежить від того, яке рішення ухвалить Hlas. Це цивілізаційний вибір, який стоїть перед партією", – сказав Шимечка.
Він також подякував виборцям, які підтримали його партію. Політик сказав, що результат PS – найсильніший для ліберальних партій в історії незалежної Словаччини.
- Залежно від того, як буде сформована коаліція, Словаччина може залишитися або близьким партнером України, або зробити геополітичний розворот на 180 градусів.
- Зараз Словаччина відіграє щонайменше чотири важливі для України ролі: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів та зброї, один з транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.
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