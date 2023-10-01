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Новини | На виборах у Словаччині перемогла популістська партія Smer-SD Роберта Фіцо

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 07:15
На виборах у Словаччині перемогла популістська партія Smer-SD Роберта Фіцо - Фото
Фото: EPA

У Словаччині 30 вересня відбулися парламентські вибори. Перемогу на них здобула популістська партія Smer-SD (Курс – соціальна демократія) Роберта Фіцо, свідчать попередні результати голосування.

За Smer-SD проголосували 23,3% виборців.

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Роберт Фіцо є лідером популістської партії Smer-SD та двічі був прем’єром країни (2006-2010, 2012-2018). Ще за своєї каденції називав неефективними санкції ЄС проти Росії, хоча давав їм зелене світло. Фіцо втратив посаду у 2018-му після серії корупційних скандалів, апогеєм якого стало вбивство журналіста-розслідувача Яна Куцяка і його дівчини.

Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.

Зараз Словаччина відіграє щонайменше чотири важливі для України ролі: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів та зброї, один з транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.

Проукраїнську партію Прогресивна Словаччина (PS) підтримали 17% виборців. На минулих виборах 2020 року вона не змогла пробитися у парламент, але її лідер Міхал Шимечка є віцепрезидентом у Європарламенті. Шимечка казав, що цінує чітку геополітичну лінію щодо України та збереже її. Він впевнений, що перемога Фіцо означатиме поворот Словаччини у бік Росії.

Також до парламенту проходять Голос – соціальна демократія (Hlas-SD 15%), блок Звичайні люди (OĽANO a priatelia, 9%), Християнсько-демократичний рух (KDH, 6,9%), Свобода і солідарність (SaS, 6,2%) та Словацька національна партія (SNS, 5,7%).

Проросійська Республіка набрала трохи менше прохідного бар'єра (4,7%) і не потрапить до парламенту.

  • Залежно від того, як буде сформована коаліція, Словаччина може залишитися або близьким партнером України, або зробити геополітичний розворот на 180 градусів.
Андрій Водяний
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вибориСловаччинаРоберт ФіцоМіхал ШимечкаSmer-SD
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