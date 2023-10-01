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Новости | На выборах в Словакии победила популистская партия Smer-SD Роберта Фицо

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 07:15
На выборах в Словакии победила популистская партия Smer-SD Роберта Фицо - Фото
Фото: EPA

В Словакии 30 сентября прошли парламентские выборы. Победу на них одержала популистская партия Smer-SD (Курс – социальная демократия) Роберта Фицо, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

За Smer-SD проголосовали 23,3% избирателей.

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Роберт Фицо – лидер популистской партии Smer-SD и дважды был премьером страны (2006-2010, 2012-2018). Еще в свою каденцию называл неэффективными санкции ЕС против России, хотя давал им зеленый свет. Фицо потерял должность в 2018 году после серии коррупционных скандалов, апогеем которого стало убийство журналиста-расследователя Яна Куцяка и его девушки.

Фицо обещал, что в случае его победы Словакия не даст Украине ни одного снаряда.

Сейчас Словакия играет не менее четырех важных для Украины ролей: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.

Проукраинскую партия Прогрессивная Словакия (PS) поддержали 17% избирателей. На прошлых выборах 2020 года она не смогла пробиться в парламент, но ее лидер Михал Шимечко является вице-президентом в Европарламенте. Шимечко говорил, что ценит четкую геополитическую линию по отношению к Украине и сохранит ее. Он уверен, что победа Фицо будет означать поворот Словакии в сторону России.

Также в парламент проходят Голос – социальная демократия (Hlas-SD 15%), блок Обычные люди (OĽANO a priatelia, 9%), Христианско-демократическое движение (KDH, 6,9%), Свобода и солидарность (SaS, 6,2 %) и Словацкая национальная партия (SNS, 5,7%).

Пророссийская Республика набрала несколько меньше проходного барьера (4,7%) и не попадет в парламент.

  • В зависимости от того, как будет сформирована коалиция, Словакия может остаться либо близким партнером Украины, либо совершить геополитический разворот на 180 градусов.
Андрей Водяный
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