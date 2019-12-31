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15 лет: первый приговор по делу об убийстве словацкого журналиста

15 лет: первый приговор по делу об убийстве словацкого журналиста - Фото
Могила Яна Куцяка (Фото: Jakub Gavlak/EPA)
31.12.2019, 09:06

Обвиняемый был посредником в убийстве

30 декабря суд в Словакии вынес первый приговор по делу о резонансном убийстве журналиста Яна Куцяка - 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает DW.

По версии следствия, обвиняемый - 42-летний Золтан Андруско - получил предложение найти наемного убийцу от переводчицы словацкого мультимиллионера Мариана Кочнера.

Обвинения предъявлены еще четверым подозреваемым, включая бизнесмена и его переводчицу. Андруско заключил сделку со следствием и на дальнейших заседаниях будет давать показания в качестве свидетеля.

  • 27-летнего Яна Куцяка и его подругу нашли застреленными вечером 25 февраля 2018 года в их доме в городе Велка-Мака в 65 километрах от Братиславы. В своей последней статье он обращал внимание на возможное налоговое мошенничество, связанное с роскошным жилым комплексом в Братиславе.
  • В Брюсселе неоднократно заявляли, что не собираются оставить убийство журналиста без внимания.

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словакия убийство журналиста Ян Куцяк
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