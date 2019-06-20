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20.06.2019, 20:13

Убийство журналиста Комарова. У следствия три версии - полиция

Убийство журналиста Комарова. У следствия три версии - полиция - Фото
Вячеслав Аброськин (фото - npu.gov.ua)

Следователи проанализировали видео около 100 камер наблюдения, сообщили в НПУ

Следствие отрабатывает три основные версии нападения в Черкассах на журналиста Вадима Комарова. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В Черкасскую область прибыл первый заместитель главы Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, он подчеркнул, что оперативно-розыскные мероприятия полиции по расследованию убийства журналиста должны быть усилены.

В полиции отметили, что следствие отрабатывает три основные версии нападения на Комарова: профессиональная деятельность потерпевшего, внезапная ссора с неустановленным лицом и убийство из корыстных побуждений.

В рамках расследования правоохранители выяснили точный маршрут движения потерпевшего в день нападения на него, проанализаровав видео около 100 камер наблюдения.

Отмечается, что на видеоматериалах, которые есть в уголовном производстве, видно человека, вероятно причастного к убийству журналиста.

Утром 4 мая Комарова жестоко избили в центре Черкасс. Ночью 20 июня, не приходя в сознание после полутора месяцев комы, он умер. Сегодня полиция опубликовала фоторобот подозреваемого.

Одна из самых громких публикаций Комарова за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Также он писал о хищении бюджета, незаконном строительстве, коррупции в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста, по данным местных СМИ, уже пытались убить.

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Теги: Вячеслав Аброськин, вадим комаров, убийство, журналист, Черкассы
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