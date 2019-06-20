Полиция опубликовала фоторобот возможного убийцы Комарова

Фото: пресс-служба Нацполиции

Национальная полиция опубликовала фоторобот и фотографии с камер наблюдения человека, который вероятно напал на журналиста Вадима Комарова в Черкассах.

"Это мужчина высокого роста (около 190 см), худой, сутулится. Голова мужчины бритая или полностью лысая", - говорится в описании потенциального нападавшего.



Утром 4 мая Комарова жестоко избили в центре Черкасс. Ночью 20 июня, не приходя в сознание после полутора месяцев комы, он умер.

Одна из самых громких публикаций Комарова за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Также он писал о хищении бюджета, незаконном строительстве, коррупции в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста, по данным местных СМИ, уже пытались убить.

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