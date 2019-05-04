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04.05.2019, 15:53

В Черкассах избили местного журналиста: он в реанимации

В Черкассах избили местного журналиста: он в реанимации - Фото
Вадимм Комаров (фото - Facebook Комарова)

По информации местного депутата, Вадима Комарова прооперировали, сейчас он находится в коме

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Сегодня утром в центре избили местного журналиста Вадима Комарова. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

По информации правоохранителей, на журналиста напали около 9:00 в центре Черкасс.

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"Как стало известно правоохранителям, пострадавший шел по улице, и на него напал неизвестный мужчина, который нанес ему телесные повреждения, после чего скрылся с места происшествия", - сказано в сообщении.

Секретарь Черкасского горсовета Александр Радуцкий сообщил в Facebook, что Комарова прооперировали, сейчас он находится в коме.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Правоохранители ищут злоумышленника.

По информации источников местного издания Прочерк, Комаров находится в крайне тяжелом состоянии.

"Избитого журналиста с разбитой головой сегодня около девяти часов утра увидели прохожие прямо на улице на перекрестке Надпольной и Небесной Сотни", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что Комаров в своих публикациях не раз нарушал острые темы. Одна из самых громких публикаций за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Среди других тем публикаций Комарова - хищение бюджетных средств, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста, по данным Прочеурка, пытались убить.

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Теги: журналист, Черкассы, вадим комаров
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