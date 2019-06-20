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20.06.2019, 08:09

После 46 суток в коме умер избитый в Черкассах журналист

После 46 суток в коме умер избитый в Черкассах журналист - Фото
Фото: Facebook / Вадим Комаров

По словам глава Национального союза журналистов Томиленко, системная безнаказанность при таких преступлениях провоцирует новые атаки на журналистов

В ночь на 20 июня, не приходя в сознание после полутора месяцев комы, скончался журналист Вадим Комаров. Утром 4 мая его жестоко избили в центре Черкасс, пишет в Facebook глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.

"Единственная версия покушения, а теперь уже и убийства, которую разделяют черкасские журналисты - именно профессиональная деятельность Вадима Комарова. Он был неудобным для многих местных политиков, ставил неудобные вопросы о коррупции в Черкассах, поднимал резонансные темы", - пишет председатель НСЖУ.

НСЖУ настаивает на проведении специальных слушаний в Верховной Раде по вопросам свободы слова и физической безопасности сотрудников СМИ.

"После демонстративно убитого в центре Киева Павла Шеремета печальный список пополняется новой фамилией", - резюмировал Томиленко.

После атаки злоумышленника Комаров в крайне тяжелом состоянии попал в реанимацию, был прооперирован; с той поры находился в коматозном состоянии. Полиция открыла дело по ч. 1 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение), позднее его переквалифицировали в ст. 115 УК (покушение на умышленное убийство).

Одна из самых громких публикаций Комарова за последнее время - об обстоятельствах пьяного бунта в Черкасской колонии №62. Среди других тем - хищение бюджета, незаконное строительство, коррупция в Черкасском горсовете. В 2016 году журналиста, по данным местных СМИ, уже пытались убить.

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Теги: свобода слова, журналист, избиение, вадим комаров
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