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14.03.2019, 12:41

Убийство Шеремета: Нет прогресса в расследовании - Госдеп США

Убийство Шеремета: Нет прогресса в расследовании - Госдеп США - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

В отчете отмечается, что журналистские расследования обнаружили важные детали в деле об убийстве журналиста

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В Госдепе заявили на отсутствие прогресса в расследовании убийства журналиста 

Павла Шеремета. Об этом говорится в отчете Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год.

"В течение года ни один человек не был арестован в связи с убийством известного журналиста Павла Шеремета", - отмечается в тексте.

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В отчете подчеркнули, что "2 августа семья Шеремета подала в суд на генпрокурора, жалуясь на бездействие ГПУ по делу".

Авторы документа напомнили, что независимые журналистские расследования обнаружили важные детали, которых следствие, очевидно, не заметило.

"Президент Порошенко выразил недовольство ходом расследования в феврале 2018 года во время пресс-конференции", - говорится в отчете.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Павел Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

10 мая 2017 года журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP (Центр по исследованию коррупции и организованной преступности) опубликовали документальный фильм об убийстве Шеремета.

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Теги: госдеп, отчет, убийство, Павел Шеремет
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