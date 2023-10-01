Выборы в Словакии. Лидер проукраинской партии хочет коалицию без Фицо: что для этого нужно

Лидер либеральной партии Прогрессивная Словакия, ставшей второй на парламентских выборах 30 сентября, надеется сформировать проевропейскую коалицию в обход одержавшей победу популистской партии. Об этом Михал Шимечка сказал на брифинге в воскресенье.

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В парламент Словакии попадают семь партий и блоков: Курс – социальная демократия (Smer-SD, 23%), Прогрессивная Словакия (PS, 17%), Голос – социальная демократия (Hlas-SD 15%), Обычные люди (OĽANO a priatelia, 9%), Христианско-демократическое движение (KDH, 6,9%), Свобода и солидарность (SaS, 6,2%) и Словацкая национальная партия (SNS, 5,7%).

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Словацкое издание HNonline указывает, что сейчас есть несколько возможных вариантов коалиции:

→ Smer + Hlas + SNS (79 мандатов). В парламенте Словакии 150 депутатов, поэтому достаточно слабая комбинация. При малейшем расколе и оттоке депутатов она легко может оказаться в меньшинстве.

→ Smer + Hlas + KDH (81 мандат). Перед выборами христианские демократы много раз говорили, что не пойдут в коалицию со Smer, но перспектива власти может изменить их позицию.

→ Smer + Hlas + KDH + SNS (91 мандат). Такая коалиция получит конституционное большинство, но его формирование тоже зависит от позиции KDH.

→ PS + Hlas + KDH + SaS (82 мандата). Этот вариант может оказаться на повестке дня, если у Smer не получится сформировать собственную коалицию. Для консерваторов с KDH препятствием могут стать некоторые либеральные приоритеты PS, такие как поддержка зарегистрированных партнерств для однополых пар.

Издание Aktuality пишет, что Шимечка собирается вести переговоры не только с этими партиями, но и с блоком OĽaNO.

"Если учесть количество мандатов, то реально существуют две возможные коалиции. Одну возглавляет Smer, другую может создать Прогрессивная Словакия с партнерами. У нее было бы даже больше мандатов. Нашей целью остается то, чтобы Роберт Фицо не получил власть", — сказал он.

Шимечка признал, что ключ от коалиции – в руках у партии Hlas. Ее лидер Петер Пеллегрини раньше был соратником Фицо и недавно заявил, что Smer ему программно ближе.

"Все зависит от того, какое решение примет Hlas. Это цивилизационный выбор, стоящий перед партией", — сказал Шимечко.

Он также поблагодарил избирателей, поддержавших его партию. Политик сказал, что результат PS – самый сильный для либеральных партий в истории независимой Словакии.

В зависимости от того, как будет сформирована коалиция, Словакия может остаться либо близким партнером Украины, либо совершить геополитический разворот на 180 градусов.

Сейчас Словакия играет не менее четырех важных для Украины роли: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.

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