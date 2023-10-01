Выборы в Словакии. Лидер проукраинской партии хочет коалицию без Фицо: что для этого нужно
Лидер либеральной партии Прогрессивная Словакия, ставшей второй на парламентских выборах 30 сентября, надеется сформировать проевропейскую коалицию в обход одержавшей победу популистской партии. Об этом Михал Шимечка сказал на брифинге в воскресенье.
В парламент Словакии попадают семь партий и блоков: Курс – социальная демократия (Smer-SD, 23%), Прогрессивная Словакия (PS, 17%), Голос – социальная демократия (Hlas-SD 15%), Обычные люди (OĽANO a priatelia, 9%), Христианско-демократическое движение (KDH, 6,9%), Свобода и солидарность (SaS, 6,2%) и Словацкая национальная партия (SNS, 5,7%).
Словацкое издание HNonline указывает, что сейчас есть несколько возможных вариантов коалиции:
→ Smer + Hlas + SNS (79 мандатов). В парламенте Словакии 150 депутатов, поэтому достаточно слабая комбинация. При малейшем расколе и оттоке депутатов она легко может оказаться в меньшинстве.
→ Smer + Hlas + KDH (81 мандат). Перед выборами христианские демократы много раз говорили, что не пойдут в коалицию со Smer, но перспектива власти может изменить их позицию.
→ Smer + Hlas + KDH + SNS (91 мандат). Такая коалиция получит конституционное большинство, но его формирование тоже зависит от позиции KDH.
→ PS + Hlas + KDH + SaS (82 мандата). Этот вариант может оказаться на повестке дня, если у Smer не получится сформировать собственную коалицию. Для консерваторов с KDH препятствием могут стать некоторые либеральные приоритеты PS, такие как поддержка зарегистрированных партнерств для однополых пар.
Издание Aktuality пишет, что Шимечка собирается вести переговоры не только с этими партиями, но и с блоком OĽaNO.
"Если учесть количество мандатов, то реально существуют две возможные коалиции. Одну возглавляет Smer, другую может создать Прогрессивная Словакия с партнерами. У нее было бы даже больше мандатов. Нашей целью остается то, чтобы Роберт Фицо не получил власть", — сказал он.
Шимечка признал, что ключ от коалиции – в руках у партии Hlas. Ее лидер Петер Пеллегрини раньше был соратником Фицо и недавно заявил, что Smer ему программно ближе.
"Все зависит от того, какое решение примет Hlas. Это цивилизационный выбор, стоящий перед партией", — сказал Шимечко.
Он также поблагодарил избирателей, поддержавших его партию. Политик сказал, что результат PS – самый сильный для либеральных партий в истории независимой Словакии.
- В зависимости от того, как будет сформирована коалиция, Словакия может остаться либо близким партнером Украины, либо совершить геополитический разворот на 180 градусов.
- Сейчас Словакия играет не менее четырех важных для Украины роли: ремонтная база для военной техники, производство боеприпасов и оружия, один из транзитных и экспортных путей, поддержка евроинтеграции.
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