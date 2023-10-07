RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Politico: Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійського Фіцо на виборах

Этот материал также доступен на русском
07.10.2023, 09:45
Politico: Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійського Фіцо на виборах - Фото
Роберт Фіцо (Фото: EPA)

Тимчасовий уряд Словаччини припинив надання подальшої військової допомоги Україні, оскільки партії, що виступають проти такої підтримки, ведуть переговори про створення коаліції після парламентських виборів. Про це повідомляє Politico з посиланням на речника уряду. Раніше на виборах перемогла партія Smer-SD проросійського експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

"Бюрократичний уряд Словаччини, що йде у відставку, не надсилатиме більше військових матеріалів в Україну", – заявив посадовець.

Міністерство оборони країни розглядало можливість надання нового пакета допомоги, зауважує видання.

Партія експрем'єра Фіцо Smer-SD перемогла на парламентських виборах країни, після того, як пообіцяла припинити постачання зброї та заблокувати потенційне членство України в НАТО й виступити проти антиросійських санкцій, зауважує ЗМІ.

Вже 2 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова попросила Фіцо спробувати сформувати коаліційний уряд, він має це зробити до 16 жовтня.

"Рішення щодо цього питання [військової допомоги] має відображати результати нещодавніх парламентських виборів і слідувати за результатами переговорів щодо формування уряду, які відбуваються цими днями. Рішення про надання військової допомоги саме в цей момент створить прецедент для майбутніх змін політичної влади", — сказав Мартін Стрижинец, речник Чапутової.

ДОВІДКА. У березні 2018 року Фіцо пішов у відставку у зв'язку з вбивством журналіста Яна Куцака та його нареченої. Журналіст займався розслідуванням про податкові махінації та зв'язки зі словацьким політичним істеблішментом італійського злочинного угруповання Ндрангета. На знак протесту проти вбивства журналіста на вулиці словацьких міст вийшли тисячі людей.

Читайте також: Ризик орбанізації. Три сценарії для України на виборах у Словаччині

  • 4 жовтня, словацьке видання Dennik N писало, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у парламентських виборах антиукраїнської партії Smer-SD.
  • 6 жовтня президентка Словаччини заявила, що військова допомога Україні має тривати.
  • Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.
  • Наразі Словаччина відіграє не менше чотирьох важливих для України ролей: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів і зброї, один із транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.
  • Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не робити поспішних висновків щодо результатів парламентських виборів у Словаччині.

Читайте також: Прем'єр Чехії – Словаччині щодо відмови допомоги Україні: Не вважаю ці дії вдалими

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавиборивійськова допомогаРоберт Фіцо
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 