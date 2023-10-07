Politico: Словаччина припиняє допомогу Україні після перемоги проросійського Фіцо на виборах

Тимчасовий уряд Словаччини припинив надання подальшої військової допомоги Україні, оскільки партії, що виступають проти такої підтримки, ведуть переговори про створення коаліції після парламентських виборів. Про це повідомляє Politico з посиланням на речника уряду. Раніше на виборах перемогла партія Smer-SD проросійського експрем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

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"Бюрократичний уряд Словаччини, що йде у відставку, не надсилатиме більше військових матеріалів в Україну", – заявив посадовець.

Міністерство оборони країни розглядало можливість надання нового пакета допомоги, зауважує видання.

Партія експрем'єра Фіцо Smer-SD перемогла на парламентських виборах країни, після того, як пообіцяла припинити постачання зброї та заблокувати потенційне членство України в НАТО й виступити проти антиросійських санкцій, зауважує ЗМІ.

Вже 2 жовтня президентка Словаччини Зузана Чапутова попросила Фіцо спробувати сформувати коаліційний уряд, він має це зробити до 16 жовтня.

"Рішення щодо цього питання [військової допомоги] має відображати результати нещодавніх парламентських виборів і слідувати за результатами переговорів щодо формування уряду, які відбуваються цими днями. Рішення про надання військової допомоги саме в цей момент створить прецедент для майбутніх змін політичної влади", — сказав Мартін Стрижинец, речник Чапутової.

ДОВІДКА. У березні 2018 року Фіцо пішов у відставку у зв'язку з вбивством журналіста Яна Куцака та його нареченої. Журналіст займався розслідуванням про податкові махінації та зв'язки зі словацьким політичним істеблішментом італійського злочинного угруповання Ндрангета. На знак протесту проти вбивства журналіста на вулиці словацьких міст вийшли тисячі людей.

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4 жовтня, словацьке видання Dennik N писало, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у парламентських виборах антиукраїнської партії Smer-SD.

6 жовтня президентка Словаччини заявила, що військова допомога Україні має тривати.

Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного снаряда.

Наразі Словаччина відіграє не менше чотирьох важливих для України ролей: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів і зброї, один із транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не робити поспішних висновків щодо результатів парламентських виборів у Словаччині.

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