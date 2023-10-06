Прем'єр Чехії – Словаччині щодо відмови допомоги Україні: Не вважаю ці дії вдалими
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розкритикував рішення президентки Словаччини Зузани Чапутової виступити проти надання нового пакета військової допомоги Україні. Його цитує Radio Prague International.
"Зі зрозумілих причин, мені складно коментувати рішення іншої країни, але сподіваюся, не буде неввічливим сказати, що я не вважаю дії Словаччини вдалими", – заявив чеський прем'єр.
За його словами, Україна потребує допомоги партнерів якомога швидше, оскільки "бореться не лише за свою незалежність, а й за мир у Європі".
"Тому ми повинні використати всі можливості, щоб допомогти Україні", – наголосив Фіала.
Напередодні, 4 жовтня, словацьке видання Dennik N писало про те, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у парламентських виборах антиукраїнської партії Smer-SD, яку очолює проросійський політик та експрем'єр країни Роберт Фіцо.
5 жовтня виконувач обов'язків глави словацького уряду Людовіт Одор зустрівся на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у подальшій підтримці України з боку Словаччини.
Того ж дня Чапутова опублікувала допис на сторінці у Х (Twitter), де заявила, що військова допомога Україні має тривати.
- Фіцо обіцяв, що у разі його перемоги Словаччина не дасть Україні жодного патрона.
- Наразі Словаччина відіграє не менше чотирьох важливих для України ролей: ремонтна база для військової техніки, виробництво боєприпасів і зброї, один із транзитних та експортних шляхів, підтримка євроінтеграції.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав не робити поспішних висновків щодо результатів парламентських виборів у Словаччині.
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