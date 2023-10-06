Прем'єр Чехії – Словаччині щодо відмови допомоги Україні: Не вважаю ці дії вдалими

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розкритикував рішення президентки Словаччини Зузани Чапутової виступити проти надання нового пакета військової допомоги Україні. Його цитує Radio Prague International.

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"Зі зрозумілих причин, мені складно коментувати рішення іншої країни, але сподіваюся, не буде неввічливим сказати, що я не вважаю дії Словаччини вдалими", – заявив чеський прем'єр.

За його словами, Україна потребує допомоги партнерів якомога швидше, оскільки "бореться не лише за свою незалежність, а й за мир у Європі".

"Тому ми повинні використати всі можливості, щоб допомогти Україні", – наголосив Фіала.

Напередодні, 4 жовтня, словацьке видання Dennik N писало про те, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у парламентських виборах антиукраїнської партії Smer-SD, яку очолює проросійський політик та експрем'єр країни Роберт Фіцо.

5 жовтня виконувач обов'язків глави словацького уряду Людовіт Одор зустрівся на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у подальшій підтримці України з боку Словаччини.

Того ж дня Чапутова опублікувала допис на сторінці у Х (Twitter), де заявила, що військова допомога Україні має тривати.

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