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Прем'єр Чехії – Словаччині щодо відмови допомоги Україні: Не вважаю ці дії вдалими

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 18:31
Прем'єр Чехії – Словаччині щодо відмови допомоги Україні: Не вважаю ці дії вдалими - Фото
Петр Фіала (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала розкритикував рішення президентки Словаччини Зузани Чапутової виступити проти надання нового пакета військової допомоги Україні. Його цитує Radio Prague International.

"Зі зрозумілих причин, мені складно коментувати рішення іншої країни, але сподіваюся, не буде неввічливим сказати, що я не вважаю дії Словаччини вдалими", – заявив чеський прем'єр.

За його словами, Україна потребує допомоги партнерів якомога швидше, оскільки "бореться не лише за свою незалежність, а й за мир у Європі".

"Тому ми повинні використати всі можливості, щоб допомогти Україні", – наголосив Фіала.

Напередодні, 4 жовтня, словацьке видання Dennik N писало про те, що Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у парламентських виборах антиукраїнської партії Smer-SD, яку очолює проросійський політик та експрем'єр країни Роберт Фіцо.

5 жовтня виконувач обов'язків глави словацького уряду Людовіт Одор зустрівся на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді з президентом Володимиром Зеленським і запевнив його у подальшій підтримці України з боку Словаччини.

Того ж дня Чапутова опублікувала допис на сторінці у Х (Twitter), де заявила, що військова допомога Україні має тривати.

Читайте також: Вибори у Словаччині. Лідер проукраїнської партії хоче коаліцію без Фіцо: що для цього потрібне

Мілана Головань
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