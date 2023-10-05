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Dennik: Президентка Словаччини проти зброї Україні. "Поважає" вибір нової антиукраїнської партії

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 00:18
Dennik: Президентка Словаччини проти зброї Україні.
Зузана Чапутова (Фото: ЕРА)

Президентка Словаччини Зузана Чапутова виступила проти надання нового пакета військової допомоги Україні у зв'язку з перемогою у парламентських виборах антиукраїнської партії Smer-SD, яку очолює проросійський політик та експрем'єр країни Роберт Фіцо. Про це повідомляє Dennik N.

За даними порталу, словацьке Міноборони сформувало пакет нової військової допомоги Україні ще під час правління технократичного уряду Людовіта Одора, і могло передати його тоді.

Проте, пишуть журналісти, Чапутова виступила проти цього.

Речник президентки Мартін Стрижинець пояснив, що вона таким чином "поважає результати демократичних виборів", переможець яких Smer-SD обіцяв виборцям "не давати Україні жодного патрона".

На думку Чапутової, ігнорування цієї позиції Smer-SD та "деяких інших" партій "створило б прикрий прецедент на майбутнє".

ДОВІДКА. У червні 2023 року Чапутова заявила, що "побоюється", що після парламентських виборів зовнішня політика її країни може перетворитися на подібну до політики прем'єра Угорщини Віктора Орбана (відомий своїми висловлюваннями та діями на адресу України, – Ред.) Вона також неодноразово жалілася у публічних виступах на те, що у Словаччини "процвітають проросійські настрої та пропаганда РФ".

За місяць до цього вона заявила, що подасть на Фіцо до суду за те, що він назвав її "агентом США", а кабінет міністрів – "урядом Сороса".

Читайте також: Вибори у Словаччині. Лідер проукраїнської партії хоче коаліцію без Фіцо: що для цього потрібне

Мілана Головань
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війназузана чапутоваРоберт ФіцоСловаччинавійськова допомога
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