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Президентка Словаччини боїться, що після виборів у країні зникне підтримка України

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 10:30
Президентка Словаччини боїться, що після виборів у країні зникне підтримка України - Фото
Зузана Чапутова (Фото: ЕРА)

Президентка Словаччини Зузана Чапутова стурбована тим, що після майбутніх парламентських виборів зовнішня політика її країни може перетворитися на подібну до політики прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Про це вона заявила в коментарі Politico.

Чапутова наголосила, що у разі перемоги на виборах популістських партій, зовнішньополітична позиція Словаччини може стати подібною до позиції угорської влади.

За її словами, це може призвести до послаблення підтримки України.

"Я бачу не лише поляризованість, а й фрагментованість нашого суспільства", – сказала Чапутова, додавши, що Словаччина "переживає дуже складний період".

Згідно з опитуваннями, зараз лідирує популістська партія Smer-SD, яку очолює проросійський експрем'єр Роберт Фіцо. Він виступає за припинення допомоги Україні.

Президентка Словаччини також заявила, що стурбована поширенням дезінформації в країні.

Politico пише, що російська пропаганда дійсно здобула значну підтримку у суспільстві. Згідно з даними GLOBSEC, у Словаччині лише 40% опитаних вважають Росію винною у війні в Україні, водночас у Польщі це 85%. 

Крім того, близько 66% респондентів наслідують російський наратив та вважають, що США нібито "втягують Словаччину у війну з Росією, тому що виграють від цього".

Партії колишньої урядової коаліції Словаччини домовилися призначити дострокові парламентські вибори на 30 вересня.

  • 12 травня 2023 року Чапутова заявила, що подасть позов до суду проти проросійського експрем'єра за те, що той називав її агенткою США.
  • 30 травня Чапутова заявила, що західні країни не мають порушувати єдність у ставленні до Росії на тлі її війни проти України.

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Мілана Головань
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